Et geet ëm zwee Steierofkommes mam hollännesche Staat. Do kéint et e Verstouss géint EU-Reegelen fir Staatsbäihëllefen ginn.

Och op Island, Zypern an hei zu Lëtzebuerg soll déi schwedesch Miwwelfirma Konstrukter entwéckelt hunn, fir Steieren z'evitéieren. Ikea weist d'Reprochen awer zréck. Et wär alles am Aklang mat den EU-Virschrëfte geschitt.