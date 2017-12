En Dënschdeg den Owend kënnt hie fir d'éischt mam EU-Conseilspresident Donald Tusk an dono mam EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker beieneen.



Den eréischt 31 Joe ale Sebastian Kurz steet zanter e Méindeg un der Spëtzt vun enger Koalitioun aus senger konservativer ÖVP an der rietspopulistescher FPÖ.



Den Donald Tusk hat an engem éischten Message, fir der neier Regierung ze felicitéieren, geschriwwen, dass hien hofft, dass Éisträich weider eng pro-europäesch Roll an Europa spillt. Den EU-Wirtschaftskommissär Pierre Moscovici hat sengersäits, mat Bléck op d'Participatioun vun der extremer Droite un där neier Regierung een Appell gemaach, dass Demokrate missen oppassen.



Schwiereg dierften d'Relatioune mat Bréissel virun allem an der Flüchtlingspolitik ginn a wat d'Relatioune mat der Tierkei betreffen. Schonn als Ausseminister hat de Sebastian Kurz an dësem Dossier eng haart Linn suivéiert.