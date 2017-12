Bis dohin sollen erneierbar Energien 27% vum ganze Besoin decken. Donieft soll de Stroummaart an Europa méi enk matenee verlinkt ginn.



An der Nuecht op en Dënschdeg hunn d'Energieminister zu Bréissel hir Positiounen fir am ganze 4 Gesetzestexter op e gemeinsamen Nenner bruecht. Elo musse si mam Europaparlament verhandelen. D'Parlamentarier wëllen den Ausbau vun erneierbaren Energien méi séier virun dreiwen an 2030 schonn 35% areechen. Déi 4 Gesetzer sinn Deel vun engem Pak, deen d'EU Kommissioun virun engem Joer presentéiert hat. Si sollen dozou bäidroen, dass d'EU an 13 Joer op d'mannst 40% manner CO2 produzéiert wéi nach 1990.



D'EU Länner hu sech elo drop gëeenegt, vun 2020 un, virun allem d'Notze vun erneierbaren Energien, fir ze Heizen an ze Killen, all Joer ëm ee Prozentpunkt an d'Luucht ze schrauwen.