Bréissel gesäit nämlech an de Justizreform vun der nationalkonservativer Regierungspartei PiS eng Gefor fir d'Rechtsstaatlechkeet an domat fir d'Grondwäerter vun der Europäescher Unioun.



Zur Debatt steet fir d'éischte Kéier eng Prozedur no Artikel 7 vun den EU-Verträg. Dës gëllt als schäerfste Mesure géint Memberlänner a kann dozou féieren, dass dat betraffent Land säi Stëmmrecht ewechgeholl kritt, wann all déi aner EU-Länner dofir sinn.



Déi polnesch Regierungspartei hat an de leschten Deeg en zweet Gesetz an d'Parlament bruecht, mat dem dat Iewescht Geriicht an de Justiz-Conseil vum Land solle reforméiert ginn. Just d'Ënnerschrëft vum President Andrzej Duda feelt nach. Justizexperten kritiséieren, dass de PiS domat nach méi Afloss op d'Riichter an d'Geriichter kritt.







D'EU-Kommissioun warnt zanter Méint virdrun, dass de Rechtsstaat an d'Gewaltentrennung a Polen doduerch kënnen ausgehielegt ginn.



Den däitschen EU-Kommissär Günther Oettinger huet drop higewisen, dass vill drop hindeit, dass den Artikel 7 eng éischte Kéier applizéiert gëtt.



Och déi polnesch Regierung geet vu sou enger Prozedur aus. Un hire Justizreformen hält se trotzdeem weiderhi fest. Dës wieren dréngend néideg, huet den neie polnesche Premier Uganks vun der Woch gesot. Polen géif sech net op d'Knéie setzen, fir Bréissel ze froen, ob d'Land seng Justiz duerf reforméieren. De Politiker hofft, dass Warschau a Bréissel, och am Fall vun enger Prozedur, eng Basis fannen, fir kënnen zesummen ze schaffen. Am Januar wëll de polnesche Premier mam EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker iwwert d'Gesetz schwätzen.