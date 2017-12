Uber wäert an Europa net säi klassesche Geschäftsmodell kënne weiderféieren, dat heescht Strecke mat Privatleit als Chauffer ze vermëttelen. Et wär eng Verkéiersdéngschtleeschtung a misst also deementspreichend gereegelt ginn. Domat giff de Service rechtlech engem klasseschen Taxi-Déngscht gläichgestallt ginn.

Uber hat mat deem Service awer souwiesou scho quasi iwwerall an Europa opgehalen, well vill gemeckert gouf an et Rechtsproblemer gouf.



Uber schafft an Europa den Ament mat Chauffere mat Autorisatioun oder mat Taxi-Betriber. Fir europäesch Uber-Clienten ännert elo also net wierklech eppes.

An den USA ass dat ganz anescht. Privatleit als Chauffer maachen do de Gros vum Business aus.