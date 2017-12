An deem Schreiwes sinn d'Propose fir d'Verhandlungsdirektiv fir déi 2. Phase vun de Brexit-Verhandlunge néiergeschriwwen.

Groussbritannien verléisst d'EU den 29. Mäerz 2019, a wollt eng Iwwergangsphas vun 2 Joer. D'EU ass awer elo fir eng méi séier Ofwécklung vun där Iwwergangsphas, an där Groussbritannien nach am EU-Bannemaart an an der Zollunioun bleift.



De Michel Barnier hat scho viru puer Wochen 2020 als sënnvollen Datum fir d'Enn vun der Iwwergangsphas nom Brexit genannt.