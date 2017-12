An enger anerer Affär goung et ëm de Verkaf vun enger Glace mam Numm "Champagner Sorbet".

Internat.: Am meeschte gelies

D'franséisch Schampes-Produzenten hate géint den däitschen Discounter Aldi Süd geklot, fir d'Vente vun dëser Glace ze verbidden. Dem Europäesche Geriicht no, däerf een awer Glace ënnert deem Numm verkafen, wann de Goût an der Haaptsaach vu richtegem Schampes kënnt an dat och eng vun den Haaptcharakteristike vum Produit ass.