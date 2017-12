Et wëll ee sech fir besser Relatiounen tëscht Westen an Osten an der EU asetzen, souwéi och un de Relatiounen EU-Tierkei schaffen.

De Boiko Borissov no de Wahlen. © AFP (Archiv)

„Zesumme si mir staark“. Mat deem Slogan iwwerhëlt vum éischte Januar un Bulgarien d’EU-Presidence fir déi éischte Kéier. Ënnert anerem wëll d’Land sech staark maache fir besser Relatiounen tëscht dem Westen an dem Oste vun Europa, an tëscht der Tierkei an der europäescher Unioun. Ee vun de Schlësselthemen ass hei d’Migratioun. Bulgarien wëll do eng méi staark Vermëttlerroll iwwerhuelen.



Anescht, wéi aner Ost-europäesch Länner, ass Bulgarien net géint d’Relokalisatioun vu Flüchtlingen an den EU-Memberstaaten.



Bulgarien, wou de Moment de Boiko Borissov regéiert, steet awer ëmmer nees an der Kritik, well et selwer d’Korruptioun am Land net bekämpft kritt.