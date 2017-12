D'Republik Irland huet 2017 genee 779.184 Päss ausgestallt, ronn ee Fënneftel vun den Ufroe koum eleng aus Groussbritannien an Nordirland.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Am Joer 2017 huet d'Republik Irland eng Rekordzuel vu 779.184 Päss ausgestallt. Am Verglach zu 2016 ass dat eng Hausse vu 6% a souguer eng Erhéijung vu 15% iwwert déi lescht 2 Joer. Ronn ee Fënneftel vun den Ufroe koum aus Groussbritannien an Nordirland.



Och aner europäesch Länner mellen zanter dem Brexit-Vote eng markant Hausse un Ufroen aus Groussbritannien.