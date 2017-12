© AFP (Archiv)

Et geet dobäi ëm d'Usiicht vum Kurz, dass all Land just esou vill Flüchtlinge soll ophuelen, wéi et selwer wëll ... "Wien esou schwätzt, versteet awer d'Eemoleent vun der Europäescher Unioun net: de Grondgedanke vun der Solidaritéit", seet de Jean Asselborn.Wann mer mëttlerweil Polen oder Ungarn als Referenz géifen huelen, da wiere mer déif gefall.Den Ausseminister kritiséiert am Interview och de Fait, dass sech 6 EU-Länner beim Vott an der UNO enthalen hunn, wat déi US-amerikanesch Initiativ ugeet, fir Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzëerkennen. Eng eenheetlech Linn an der Unioun géif et also net ginn. Domadder géif d'EU aussepolitesch zu engem Zwerg ginn ...D'Zuel vun Demanden op Asyl ass dëst Joer an der EU iwwregens zeréckgaangen. Dat schreiwen um Samschdeg d'Zeitunge vun der däitscher Funken-Medien-Gruppe a beruffe sech op Zuele vun Eurostat. Deemno gouf et an den éischten 9 Méint vum Joer, tëscht Januar an Enn September, 479.650 Asyl-Demanden – dat ass 50% manner wéi am selwechten Zäitraum 2016.Déi meescht Ufroe gëtt et weiderhin an Däitschland virun Italien. Ronn 62% vun den Demandë ginn an der Suitte gutt geheescht.Am Jores-Interview mam Lëtzebuerger Wort vum Samschdeg huet de Jean Asselborn iwwerdeems op en Neits confirméiert, dass hie bei de Chamberswahlen am Hierscht d'nächst Joer nach eemol wëll untrieden. Spëtzekandidat vun der LSAP wéilt hien awer net ginn – hei géif hien, wa seng Meenung gefrot wier, den Etienne Schneider proposéieren.