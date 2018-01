Am nationale Kultur-Palais zu Sofia kommen d'EU-Leadere fir hir Reuniounen zesummen.

Fir den Image vu Bulgarien, deem äermsten EU-Land ze verbesseren, sollen zu Sofia Päerdskutschen aus dem Stadbild verschwannen.

Et ass déi éischt Presidence fir Bulgarien zanter dem EU-Bäitrëtt 2007.Et ass e Land dat, eigentlech net den allerbeschten Image huet an och bannent der EU observéiert gëtt, wéinst Problemer mat organiséierter Kriminalitéit a Korruptioun.Politesch gesi wäert Sofia den Accent ënner anerem op d'Integratioun vum westleche Balkan leeën - also versichen, den EU-Bäitrëtt vu fréiere Jugoslawien-Staaten an Zukunft méiglech ze maachen.Ob dat geléngt, steet natierlech an de Stären, well an der EU ginn et eng Partie aner Chantieren. Notamment d'Asylpolitik, d'Brexit-Negociatiounen a Budget-Froen.Ee weidere Schwéierpunkt déi nächst 6 Méint wäert d'Migratiouns- an Asylpolitik sinn. Anescht wéi aner ost-europäesch Länner refuséiert Bulgarien de Verdeelungsschlëssel vu Migranten op d'EU-Staaten net. A wëll dowéinst während senger Presidence den Accent op seng Vermëttlerroll leeën. Ënnert anerem och tëscht der EU an der Tierkei. Bulgarien läit direkt un der Tierkei mat enger Grenz vun 259 Kilometer.