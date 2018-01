© afp

"Bitcoin hëlleft Kriminellen" huet de Gouverneur vun der éisträichescher Zentralbank Ewald Nowotny der "Süddeutschen Zeitung" de Mëttwoch an engem Interview gesot. Hien huet sech fir eng méi staark Regulation vun der digitaler Währung ausgeschwat, well Bitcoin sech fir kriminell Aktivitéiten, wéi zum Beispill Geldwäsch, ubidde géing.



"Et kann am Fong net sinn, datt mer grad beschloss hunn, keng 500-Euro Schäiner méi ze drécken, fir Geldwäsch ze verhënneren [...] just fir dann nozekucken, wéi weltwäit monter mat Bitcoin Sue gewäsch ginn", esou den Nowotny, deen och Rotsmember vun der EZB ass. Dat géing allerdéngs net heeschen, datt all Bitcoin-Benotzer automatesch e Kriminelle wier.



Hien huet der "Süddeutschen Zeitung" géigeniwwer virgeschloen, datt Bitcoin-User gezwonge gi missten, hir Identitéit oppenzeleeën. Bitcoin ass bei ville Benotzer virun allem doduerch esou beléift, well et hinnen eng gewëssen Anonymitéit bei hiren Transaktiounen erlaabt. "Domat géing Bitcoin zesummebriechen" esou de Nowotny.