Dat huet Eurostat um Dënschdeg matgedeelt. Dat ass den niddregsten Taux zanter Januar 2009.

De Chômage geet och an der ganzer EU, also an allen 28 Länner zeréck. Am November haten 7,3 Prozent keng Schaff. Dat ass deen niddregsten Taux zënter Oktober 2008.



Domadder waren am November 18,1 Millioune Mënschen an der EU ob der Sich no enger Aarbecht, an den Eurolänner waren et 14,2 Milliounen.



Am nidderegsten ass den Taux an Tschechien, do sinn et 2,5 Prozent. Hannendru komme Malta an Däitschland. Do sinn et all Kéiers 3,6 Prozent. A Griichenland ass den Taux nach ëmmer am héchsten. Do huet all 5te keng Schaff.