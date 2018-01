Internat.: Am meeschte gelies

Dat geet aus enger Ëmfro vun der Bertelsmann-Stëftung ervir, déi en Donneschdeg de Moie publizéiert gouf. Op der zweeter Plaz steet eng besser Gestioun vun der Internationaler Migratioun. Si ass fir 20% déi wichtegst Erausfuerderung fir déi international Communautéit.



Theme wéi Wuesstem an Ongerechtegkeet gesinn dogéint nëmme sechs Prozent vun den Europäer ganz uewen op der Prioritéitelëscht vun der EU. Weider kann ee festhalen, dass souguer Globaliséierungsgéigner ënnert den EU-Bierger sech majoritär fir eng europäesch Integratioun ausschwätzen. Eng vun de Konklusiounen aus der Ëmfro ass, dass dat aktuellt Europa, parteiiwwergräifend als Quell vu Stabilitéit, Wuelstand a Fridden acceptéiert gëtt.



Des representativ Ëmfro vun der Bertelsmann-Fondatioun gouf viru ronn engem hallwe Joer an 18 EU-Länner duerchgefouert. Bal 11.000 Leit hu matgemaach. Just d'Resultater aus Groussbritannien goufen net zeréck behalen.