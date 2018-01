© AFP

Et geet an der Haaptsaach ëm déi amerikanesch Menace, dat internationaalt Ofkommes mam Iran eesäiteg ze kënnegen. Et gëtt allerdéngs erwaart, dass och d'Situatioun am Iran, no deene regimmkritesche Protester zur Sprooch kënnt. Während de Protester an Onrouen am Iran solle bis ewell 3.700 Mënsche festgeholl gi sinn. 18 Demonstrante koumen ëm d'Liewen. Der EU gouf an der Lescht e puer mol reprochéiert am Ëmgang mat den iraneschen Autoritéiten ze vill zeréckhalend gewiescht ze sinn an hiert Handelen net däitlech genuch kritiséiert ze hunn.



D'Staats- a Regierungscheffe vun de südeuropäesche Länner hunn op hirem Sommet zu Roum fir eng solidaresch Immigratiounspolitik an der Europäescher Unioun plaidéiert. Déi sougenannte Med7, et sinn dat Italien, Frankräich, Spuenien, Portugal, Griicheland, Zypern a Malta, hunn e Mëttwoch den Owend an enger gemeinsamer Deklaratioun betount, dass si sech zesumme fir eng europäesch Immigratiounspolitik wëllen asetzen. Donieft hu si bedauert, dass verschidden osteuropäesch EU-Länner, wéi zum Beispill Polen, Ungarn an Tschechien dogéint sinn Flüchtlingen opzehuelen.

Un déi europäesch Partner war et den Appell an der Migratiounskris un engem Strang ze zéien. De Kampf géint Passeuren a nei Forme vu Sklaverei misst verduebelt ginn, heescht et et nach an där gemeinsamer Deklaratioun. Donieft missten och déi Länner, déi d'Migratiounskris u viischter Front bekämpfen, vun der EU méi staark bei der Protektioun vun de Grenzen ënnerstëtzt ginn.