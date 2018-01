Zanter kuerzem steet och Polen an der Kritik zu Bréissel. De Bill Wirtz huet sech mam Europdeputéierten Frank Engel getraff.



Frank Engel Polen Ungarn/Reportage Bill Wirtz





“2018 gëtt et Joer mat ville Konfrontatioune mat Bréissel a mir wäerten um Sujet Immigratioun géint d’EU gewannen”. Dat sot den ungaresche Premierminister Viktor Orban d’lescht Woch. Polen an Ungarn stelle sech bei Léisunge fir eng gemeinsam europäesch Asylpolitik queesch: Si mengen, dass Europa ze vill Flüchtlingen ophëlt. “2018 gëtt et Joer mat ville Konfrontatioune mat Bréissel a mir wäerten um Sujet Immigratioun géint d’EU gewannen”. Dat sot den ungaresche Premierminister Viktor Orban d’lescht Woch. Polen an Ungarn stelle sech bei Léisunge fir eng gemeinsam europäesch Asylpolitik queesch: Si mengen, dass Europa ze vill Flüchtlingen ophëlt.

Fir den CSV-Europaparlamentarier Frank Engel ass et net d’Schold vun dësen Zentraleuropäesche Staaten, dass et am Dossier Asylrecht net virugeet. Mir wieren all dofir verantwortlech dass mir net éischter zesummegeschafft hunn. An awer üübt de Frank Engel Kritik un dëse Länner, wéinst miserable Liewensconditioune fir Flüchtlingen virun Uert. Dass Ungarn sech géint Kritike vis-à-vis vun deem groussen Grenzzonk wiert, deen de Viktor Orban op der kroatescher Grenz opgeriicht huet, nennt de Lëtzebuerger Europaparlamentarier “Blödsinn”, well dësen Zonk mat EU-Gelder finanzéiert gouf. Esou een Zonk wier och net méi néideg.Fir de Frank Engel hätt Mëtteleuropa allgemeng ee substanzielle Gouvernance-Problem. D’Europäesch Unioun misst nees un hir Reegelen erënneren. Sanktioune géint Polen si fir de Lëtzebuerger Parlamentarier zu Bréissel ee Must, mee esoulaang wéi Ungarn géif zu Polen stoen, kënne keng Sanktiounen aktivéiert ginn. De Frank Engel mengt dofir, dass béid Länner gläichzäiteg misste sanktionéiert ginn, well se sech dann net géigesäiteg mat engem Veto ënnerstëtze kéinten. Et wier dovun auszegoen, dass d’Euroskepsis vu Warschau géing virugoen.Dass de Frank Engel sech mat sengen Aussoen an der Europäescher Vollekspartei keng Frënn mécht, schéngt hien op alle Fall net ze stéieren. Seng Positioun, wéi déi vun der CSV, wier, dass den ungaresche Premier Viktor Orban an hirer europäescher Parteifamill näischt verluer hätt.