Dass et bannent der EU Tensioune gëtt ass jo näischt Neies. Wann awer géint d'Nummer 2 am Europaparlament schwéier Accusatioune gemaach ginn an souguer gefuerdert gëtt de polneschen Vizepresident vu sengem Amt z'entbannen, dann ass dat schonn e staarkt Stéck.







Europa, d'Wéi vun der Demokratie, der Rechtstaatlechkeet an der Meenungsfräiheet. Esou stellt ee sech jo am Idealen d'Europäesch Unioun vir. Dass awer och bannent dem EU-Elfenbeintuerm Leit setzen, déi NET all dës Wäerter vertrieden, dat huet sech och an de leschten Deeg nees gewisen. D'Nummer 2 am Europaparlament, de polnesche Vizepresident Ryszard Czarnecki, huet nämlech mëttlerweil méi wéi eng Destitutiounsprozedur géint sech lafen. Hannergrond vun der Affär ass ee Blog-Post vun der Nummer 2 am Parlament iwwer déi polnesch Europadeputéiert Roza Thun. Den Czarnecki huet déi polnesch Politikerin nämlech mat enger Nazi-Kollaborateurin verglach, well si an engem kriteschen, a senger Meenung no, anti-polnesche Reportage op ARTE deel geholl huet.



D'Viviane Reding: Politiker soe jo heiansdo komesch Saachen, mä wa se awer systematesch hir Funktioun als Vizepresident vum ganze Parlament mëssbrauchen, fir Europa ze attackéieren, a fir enger Kollegin, enger gewielter Deputéierter, virzewerfen, si wär eng Landesveräterin an eng Putschistin a wat nach alles. Dat geet net.



Doropshin huet sech bannent dem EU-Parlament eng reegelrecht Koalitioun géint Polen forméiert. An engem Schreiwes fuerderen d'Fraktiounscheffe vun de 4 gréisste Parteien am EU-Parlament de President Antonio Tajani op, fir Mesuren géint den Vizepresident Czarnecki ze huelen. Am Fall vun der konservativer EVP-Fraktioun war et ënner anerem d'Viviane Reding, déi hire Fraktiounspresident opgefuerdert huet eppes ze ënnerhuelen. D'Viviane Reding huet e Bréif geschriwwen an de Fraktiounspresident dorëms gebieden, datt hie beim President soll intervenéieren, fir ze kucken, datt nach aner Fraktioune matmaachen, fir dass de Vizepresident mat sengen Ongeheierlechkeete roueg gestallt gëtt.



Kéint den Vizepresident Czarnecki dann eigentlech ausgeschloss ginn? Bis elo gouf dat nach ni gemaach, ma de Reglementer vum Europaparlament no ass dëst awer méiglech, sou d'Viviane Reding.



Et kéint een natierlech ee gewieltenen Vertrieder net einfach ausschléissen, sou nach d'CSV-Europadeputéiert, mee et misst ee verhënneren, dass esou ee Mënsch am Numm vum Europaparlament schwätzt.