Keng ganz fäin Observatioun, an dat obwuel de Politiker éischter als Europa-frëndlech gëllt.



D'EU wéilt ganz däitlech weisen, dass een nom Brexit NET wäert generéis mat Groussbritannien sinn, fir aner Länner dovun ofzehalen dat selwecht ze maachen, an dat wär paranoid betount de britesche Minister. Hie vergläicht d'EU dowéinst mat engem schlecht gefouerte Veräin.



Et kéint ee Memberen net bestrofen, déi goe wéilten, et wär besser et géing ee sech méi ustrengen an attraktiv bleiwen fir d'Memberen ze halen. Groussbritannien soll d'EU den 29. Mäerz verloossen. Da kéinten och déi zukünfteg Relatioune gereegelt ginn.