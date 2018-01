Mobilitéit: En Thema zu Lëtzebuerg ... an an de Rotonden! (15.01.2018) E Méindeg war d'EU-Transportkommissärin Violeta Bulc zu Lëtzebuerg an huet an de Rotonden mam François Bausch a mat Jonken iwwert d'Mobilitéit geschwat.

Virun allem wat d'Multimodalitéit betrëfft, hätt sech Lëtzebuerg an de leschte Jore staark entwéckelt, esou d'Violeta Bulc. Ma fir sech weider ze developpéieren, muss de Grand-Duché an Zukunft nach méi enk mat den Nopeschlänner zesummeschaffen ...... fir mat eisen Nopeschlänner eng gemeinsam Strategie auszeschaffen an déi néideg Projeten z'ënnerstëtzen. Well den Zuch ee wichtegen Aspekt fir d'Land ass, muss virun allem an dësem Beräich méi enk mat den Nopeschlänner kooperéiert ginn. Fir méi eng nohalteg Mobilitéit an der EU ze schafen, gëtt elo an de Memberstaaten probéiert, e legale Kader ze setzen, erkläert d'EU-Transportkommissärin, Violeta Bulc.D'Zil ass et op alle Fall, d'Mobilitéit net méi als Infrastruktur, ma als Service ze verkafen. "Dat gëtt d'Zukunft", esou den Transportminister François Bausch.An och d'autonomt Fueren, also Autoen, déi selwer fueren kennen, wäert an Zukunft eng efficace Mobilitéitsméiglechkeet sinn. Eng Méiglechkeet déi als éischt am Transportsecteur, ewéi bei Taxien oder Bussen, wäert benotzt ginn. An deem Kontext missten awer nach juristesch Froen an Detailer gekläert ginn, esou nach de François Bausch.Eng 320 Jonker a manner Jonker waren beim Dialog an de Rotonden an hunn den Austausch och appreciéiert.

COMMUNIQUÉ



Xavier Bettel accueille la commissaire européenne aux Transports, Violeta Bulc (15.01.2018)



Communiqué par: ministère d'État

Le 15 janvier 2018, la commissaire européenne aux Transports, Violeta Bulc a effectué une visite de travail au Luxembourg.

Elle a été accueillie par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, à l'Hôtel de Bourgogne pour une entrevue.



Les discussions ont porté essentiellement sur les grands dossiers de l'actualité économique et politique européenne, notamment sur la question de l'avenir de l'Europe.



De plus, l'entrevue a permis d'aborder des sujets relatifs au transport et plus spécifiquement à la mobilité transfrontalière en Europe. Xavier Bettel a ainsi expliqué que le Luxembourg accueille chaque jour plus de 180.000 travailleurs frontaliers sur son territoire, ce qui met le pays devant de nombreux défis en matière de transport en commun et transport individuel. Il a ensuite illustré les efforts mis en œuvre par le gouvernement pour améliorer les flux de transport nationaux et transfrontaliers.