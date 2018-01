Eis Häerzer an Diere sinn nach ëmmer op fir si! Esou hunn den EU-Rotspresident an de Kommissiounschef de Briten ugebueden, an der EU ze bleiwen.

De Jean-Claude Juncker



Virum EU-Parlament zu Stroossbuerg hunn den Donald Tusk an de Jean-Claude Juncker ënnerstrach, datt d'Briten EU-Member kéinte bleiwen, wa se hir Meenung géifen änneren.Den Donald Tusk sot: Ausser et géif e Changement am Häerze vun eise britesche Frënn ginn. War et net den David Davis selwer, dee sot, wann eng Demokratie hir Meenung net kann änneren, dann ass et keng Demokratie méi. Mir hei um Kontinent hunn an eisen Häerzer näischt geännert. Eis Häerzer sinn nach ëmmer oppe fir iech.De Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet sech de Wierder vum Rotspresident ugeschloss.

D'Verhandlunge mat London kommen net richteg vum Fleck. U sech ass geplangt, dass de Brexit fir Enn Mäerz 2019 ass.