© AFP

Mat dëser Decisioun gëtt dat elektrescht Fëschen, wat op verschiddene Plazen an der EU erlaabt war, elo an alle Gewässer an der Unioun verbueden. Déi elektresch Fëscherei gëtt a verschiddenen asiatesche Länner vill genotzt a gëllt do als Innovatioun vun der Fëscherei.



Pro- a Kontra-Argumenter

D'Method, déi den Ament plazeweis ënner gewësse Konditiounen autoriséiert ass, ass staark ëmstridden.

Déi eng schwätze vun enger effizienter Technik, déi gutt fir d'Ëmwelt ass. Déi aner behaapten de Contraire a fuerderen e komplett Verbuet.

Elektrofëschen an der EU / Reportage Pit Everling



Un de Fëschernetzer sinn Elektrode festgemaach, mat Stroum-choquë ginn d'Fësch vum Mieresbuedem aus an d'Netzer gedriwwen. Mat dëser Technik kënnen zum Beispill Crevetten a Plattfësch gefaange ginn.De Buedem gëtt geschount, well keng Ketten-Netzer méi gebraucht ginn. Et lande manner Fësch an den Netzer déi eigentlech net dohi gehéieren an d'Method wier méi effizient, well d'Booter manner Sprit géing verbrauchen. Ënner anerem dat sinn d'Argumenter vun der Pro-Säit.Op där aner Säit stinn d'Kritiker. Ëmweltschutzorganisatioune schwätze vun enger brutaler Method: Bei engem staarken elektresche Schock géing bei verschiddene Fësch d'Wirbelsail briechen zum Beispill. D'Géigner warne virun enger Iwwerfëschung a se weisen drop hinn, datt et net genuch fiabel Etudë iwwert d'Effete vun den High-tech-Netzer gëtt.An der EU ass et eigentlech zënter 20 Joer verbueden. Et gouf awer Derogatiounen. Ënnert anerem an der Nordsee gëtt d'Method vu belschen an hollännesche Fëscher getest.