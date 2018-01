Des Reegelung ass fir den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU extrem wichteg. D'Premierministesch Theresa May huet am Parlament allerdéngs just eng knapp Majoritéit a ka sech net erlaben, dass verschidden Deputéiert aus hirem Lager dogéint stëmmen. Och d'House of Lords muss iwwert d'Gesetz ofstëmmen.



Groussbritannien verléisst Enn Mäerz 2019 d'Europäesch Unioun. D'Theresa May hat am September eng zwee Joer laang Iwwergangsphas nom Brexit proposéiert, während där London nach am EU-Bannemaart an an der Zollunioun wëll bleiwen. D'Briten haten am Juni 2016 an engem Referendum mat knapp 52% fir de Brexit gestëmmt.



Am Europaparlament gëtt vun e Mëttwoch un iwwert d'Zukunft vun der EU debattéiert. Den Optakt vun dëser Serie un Diskussioune mécht den iresche Premierminister Varadkar. Geplangt ass no Aussoe vum EU-Parlamentspresident Tajani en oppenen Dialog tëscht Europadeputéierten a politesche Responsabelen an den EU-Staaten. Zil ass et, de Bierger d'EU méi no ze bréngen. Bei dëser Diskussiounsronn dobäi sinn och d'Premierministeren aus Lëtzebuerg, Portugal, Éisträich a Kroatien.