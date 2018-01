"Mir Europäer musse weisen, dass och Palästinenser e Recht op hiren eegene Staat hunn", gëtt de Jean Asselborn an der Süddeutschen Zeitung zitéiert. Wa Frankräich Palästina unerkennt, géife sech aner Staate ralliéieren, dorënner Lëtzebuerg, sou den Ausseminister am Interview.



Dass all d'EU-Staaten op dee selwechte Wee ginn, bezweiwelt de Jean Asselborn awer. Mir hätte keng eenheetlech Linn méi, beklot sech de Lëtzebuerger Diplomatiechef. Dat géif et den Ament onméiglech maachen, eng aktiv Noost-Politik ze gestalten. Ee Beweis dofir, wier den aktuelle Konflikt iwwert d'Decisioun vum amerikanesche President Donald Trump, Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzeerkennen.



Um EU-Sommet am Dezember haten d'EU Staats- a Regierungscheffe sech drop gëeenegt, sech vum Donald Trump senger Entscheedung ze distanzéieren an hu sech fir eng Zwee-Staate-Léisung ausgeschwat. Beim Vote an der UNO-Vollversammlung, an där dem Trump seng Decisioun veruerteelt gouf, hunn sech eng Partie dunn awer enthalen.