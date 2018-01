Am Europaparlament zu Stroossbuerg gouf um Mëttwoch den Austeritéitsprogramm vun der bulgarescher Presidence presentéiert. An deem Kontext sot den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker, datt ee frou wier, datt sech Bulgarien esou gutt preparéiert hätt. Déi grouss Defie fir déi nächst 6 Méint wiere virun allem d’Migratioun, déi digital Economie an d'Sécherheet. Bulgarien hätt bis ewell dann och vill geleescht. Ënnert anerem wat déi wirtschaftlech Entwécklung betrëfft, betount de Jean-Claude Juncker.



Jean-Claude Juncker (1)



Déi bulgaresch Wirtschaft ass am leschte Joer em 3,9% gewuess an d'Beschäftegung entwéckelt sech positiv. Bulgarien huet säin ëffentleche Scholdestand a seng Budgete beschtens am Grëff, besser wéi vill Member-Staaten aus der Eurozon. Dës si bescht Viraussetzungen dofir, dass Bulgarien dem europäeschen Wiesselkursmechanismus 2 och "ERM2", an an e puer Joer dem Euro bäitriede kann.

Virun allem an der Lutte géint d'Korruption wier awer nach vill ze maachen. An dem Kontext géif déi bulgaresch Regierung awer an déi richteg Richtung schaffen, esou de Kommissiounspresident weider. Bulgarien wier jiddefalls eng Erfollegsgeschicht, déi aner Länner am Balkan inspiréiere misst.



Jean-Claude Juncker (2)



Et wier dowéinst richteg, dass de bulgaresche Premierminister de Westbalkan an ons Bezéiungen zum Westbalkan zu engem Schwéierpunkt vu senger Presidentschaft gemaach hätt. Den 17. Mee ass zu Sofia de Westbalkangipfel. Dëst ass déi richteg Adress, fir iwwert de Westbalkan an ons Bezéiungen zu de Staaten aus dem Westbalkan ze schwätzen. Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker wäert seng Rees duerch d'Balkanlänner zu Sofia ofschléissen, déi en Enn Februar/Ufank Mäerz untrëtt, well e sech op der Plaz erkënnege wëll, wéi d'Erwaardunge vun de verschiddenste Länner sinn an e wëll d'Balkanstaaten och doriwwer informéieren, wéi ons Erwaardungen un déi Westbalkan-Länner sinn.

Een EU-Bäitrëtt géif net einfach esou vum Himmel gefall kommen, ma misst sech erschafft ginn, esou de Jean-Claude Juncker. Dofir wier et ëmsou wichteg, datt alleguerten d’Grenzkonflikter tëscht de Westbalkan-Länner virum EU-Bäitrëtt gekläert wieren.



Jean-Claude Juncker (3)



A Saachen Kroatien, Slowenien asw. erliewen eréischt Joren nom Bäitrëtt, dass iwwert déi ustoend Problemer geschwat gëtt. Problemer wéi Grenzproblemer misste gekläert sinn, éier et nach weider Bäitrëtt gëtt. D'Länner aus dem Westbalkan hunn et verdéngt, dass een hinnen eng reell europäesch Perspektiv bitt. Dës Bäitrëtt wäerten awer net bannent der Amtszäit vun dësem Parlament an dëser Kommissioun sinn, well net alleguer d'Konditioune bis dohin erfëllt wäerte sinn. Trotzdem muss d'Zil kloer benannt ginn: d'Zil ass de Bäitrëtt vun de Westbalkan-Länner an dëse Bäitrëtt kann nëmmen erfollegen, wann déi noutwenneg Reformen an dëse Länner gemaach goufen. Op deem Wee wäert de Bäitrëtt Stéck fir Stéck méi no kommen. D’EU hätt mat de Westbalkan-Länner nämlech gemeinsam Projeten, wat Migratioun, den Transport an d'Energië betrëfft, esou nach de Kommissiounspresident.