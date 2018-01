Internat.: Am meeschte gelies

Fluchverkéier: 242 Plaintë wéinst Annulatiounen a Retarden (17.01.2018) Wa Volle bannent der EU annuléiert ginn oder e Retard hunn, kënnen d'Fluchpassagéier eng Indemnisatioun bei hirer Fluchgesellschaft ufroen.

Wann déi Concernéiert awer keng Äntwert bannent 2 Méint kréien, kënne se eng digital Plainte beim Wirtschaftsministère maachen, wou se jee no Fall rembourséiert ginn. Eleng d'lescht Joer goufen eng 242 Plainten hei am Land gemaach.





Dat ass eng Hausse vu 60 Prozent par rapport zu 2016. Déi meeschte Plaintë goufen duerch e Streik, aus meteorologesche Grënn oder technesche Problemer gemaach. Analyséiert ginn d’Plaintë vum Wirtschaftsministère.





© Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen « ZréckWeider »

E Remboursement vun enger Plainte kann tëscht 3 a 6 Méint daueren. A verschiddene Fäll ginn d’Leit awer guer net rembourséiert. Ënnert anerem bei engem Streik vun de Fluchlotsen oder bei enger Fermeture vum Fluchhafen wéinst ze vill Schnéi beispillsweis. Eleng d'lescht Joer goufen awer och eng 27 Plaintë wéinst Problemer mat Wallisse gemaach. Wann d’Gepäck an der Vakanz net ukënnt, muss d’Fluchgesellschaft de Passagéier entgéint kommen.

An deem Kontext, huet den europäeschen Konsumenteschutz de "Flight calculator", een neien interaktiven Outil presentéiert. Hei ginn d’Passagéier gewuer, wéi vill se jee no Annulatioun oder Retard rembourséiert kréien. Dowéinst muss dee Concernéierten ënnert anerem aginn, wou e fortgeflunn an ukomm ass.



Reesen: Wat sinn är Rechter als Passagéier?

Déi 50 Intresséierter, déi am europäeschen Haus präsent waren, hunn d'Explikatiounen jiddefalls appreciéiert.

An der EU reesen all Joer 1 Milliard Leit mam Fliger.

Communiqué de presse du Centre Européen des Consommateurs (CEC) GIE du Luxembourg

Vol annulé, retardé, overbooké :

Check your flight rights

A l’aéroport vous apprenez que votre vol est annulé ou retardé, au guichet on vous annonce un overbooking, votre bagage arrive endommagé - une seul solution : Check your flight rights !

http://cecluxembourg.lu/subjects/voyages/droits-des-passagers-aeriens/

En quelques secondes, en indiquant simplement votre aéroport de départ et d’arrivée et le problème auquel vous faites face, vous connaîtrez vos droits (jusqu’à 600€ d’indemnisation). Grâce à cet outil entièrement gratuit et disponible en ligne vous pourrez très facilement faire valoir vos droits vis-à-vis de la compagnie aérienne.

Le CEC Luxembourg sera présent à la foire Vakanz du 12 au 14 janvier 2018, Luxexpo The Box, stand 8B62 pour promouvoir ce nouvel outil entièrement gratuit et informer les consommateurs sur leurs droits en tant que passager aérien notamment.

Check your flight rights est un service offert par le Conseil Norvégien de la Consommation (Forbrukerrådet) et est soutenu par le réseau ECC-Net dont le Centre Européen des Consommateurs Luxembourg fait partie.

Le réseau des Centres Européens des Consommateurs est un réseau de 30 Centres répartis dans l’Union européenne ainsi qu’en Islande et en Norvège (European Consumer Centre Network – ECC-Net). Le CEC Luxembourg est un groupement économique créé par l’Etat luxembourgeois et l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs. Il est soutenu et cofinancé par la Commission européenne. Les services du CEC sont gratuits.

Vous pouvez joindre le CEC Luxembourg pour des questions concernant la politique européenne en matière de consommation ou dans les cas de litiges transfrontaliers à l’adresse suivante : 2A, rue Kalchesbrück, L-1852 Luxembourg, tél: (+352) 268464-1, fax: (+352) 26845761, e-mail: info@cecluxembourg.lu.

Luxembourg, le 9 janvier 2018





Pressemitteilung des Europäischen Verbraucherzentrums Luxemburg (CEC Luxemburg)

Flug verspätet, annulliert oder überbucht:

Checken Sie Ihre Fluggastrechte

Am Flughafen müssen Sie feststellen, dass Ihr Flug annulliert wurde oder verspätet ist oder am Schalter wird Ihnen mitgeteilt, dass Ihr Flug überbucht ist. Und Ihr Gepäck kommt auch noch beschädigt an – da hilft nur eins: Checken Sie Ihre Fluggastrechte!

http://cecluxembourg.lu/themen/reisen/fluggastrechte/?lang=de

Dank dieses kostenfreien online-Tools erfahren Sie in Sekundenschnelle Ihre Rechte und können diese gegenüber der Fluglinie geltend machen (z. B. bis zu 600 € Ausgleichszahlung). Sie müssen dazu lediglich den Abflugort sowie den Zielflughafen angeben und um welches Problem es sich handelt.

Der Service „Check your flight rights“ ist ein Angebot des norwegischen Verbraucherrats und wird vom Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) unterstützt, dem auch das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg angehört.

Passend zum Thema Urlaub und Reisen steht an diesem Wochenende die alljährliche „Foire Vakanz“ an, auf der auch das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (Centre Européen des Consommateurs Luxembourg, CEC) anwesend sein wird (Hall 8, Stand 8B62).

Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Luxemburg ist Teil eines Netzwerkes von 30 Europäischen Verbraucherzentren in der Europäischen Union sowie in Island und Norwegen (European Consumer Centres Network – ECC-Net). Wir informieren Verbraucher zum europäischen Verbraucherrecht und unterstützen Verbraucher bei der Beilegung grenzüberschreitender Verbraucherrechtsstreitigkeiten. Das EVZ Luxemburg wird u. a. von der Europäischen Kommission finanziert. Unsere Dienstleistungen sind kostenfrei.

Sie können das Zentrum wie folgt erreichen: info@cecluxembourg.lu; www.cecluxembourg.lu, Tel. +352 26 84 64-1, Adresse: 2a, rue Kalchesbrück, L—1852 Luxembourg, Bushaltestelle: Neudorf-Kalchesbrück oder Kalchesbrück-Reno.

Luxemburg, den 9. Januar 2018