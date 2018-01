© SIP / Emmanuel Claude, tous droits réservés

Et geet méi am Detail ëm déi aktuell Negociatiounen tëscht Groussbritannien an der Europäescher Unioun souwéi den zukünftegen Relatioune mat der Insel.



Hei dat offiziellt Schreiwes:





Entrevue entre Xavier Bettel et Michel Barnier (18.01.2018) Communiqué par: ministère d'État En date du 18 janvier 2018, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, a accueilli Michel Barnier, négociateur en chef responsable du groupe de travail de la Commission européenne chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni au titre de l'article 50 du traité sur l’Union européenne.



Les discussions ont permis d’aborder en profondeur l’avancée des pourparlers en vue du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et des futures relations avec le Royaume-Uni. Au Conseil européen du mois de décembre, il avait été retenu que le progrès effectué était suffisant pour passer à l'étape suivante des négociations. Le Premier ministre avait déclaré dans ce contexte que «le véritable travail reste à faire, à savoir la question de déterminer la portée de notre future relation avec le Royaume-Uni».



Lors de l’entrevue entre Michel Barnier et Xavier Bettel, ce dernier a affirmé: «[...] à mes yeux, le défi auquel l’Union devra faire face est celui de réduire le plus possible les impacts négatifs du Brexit, notamment concernant les services.» Le Premier ministre a également profité de cette rencontre pour exprimer son souhait de voir l’intégrité du marché interne respectée. À l’issue de la réunion de travail, le Premier ministre et Michel Barnier ont eu un déjeuner de travail avec des représentants luxembourgeois du secteur économique et financier.



Britescht Parlament stëmmt wichtegt Brexit-Gesetz



De Gesetztext gouf mat 324 zu 295 Stëmmen ugeholl a stellt an Zukunft dat nationaalt Recht virun dat europäescht, zum Beispill wat de Konsumenteschutz oder nach d'Rechter vun de Salariéë betrëfft.



Allerdéngs huet dat betraffent Gesetz nach net all d'Obstakelen hannert sech a muss elo nach vum House of Lords ugeholl ginn.



Dëst gëllt éischter als EU-frëndlech. Enn vum Mount soll driwwer ofgestëmmt ginn. D'Britten haten am Juni 2016 an engem Referendum mat knapp 52% fir de Brexit gestëmmt. Et ass virgesinn, dass Groussbritannien Enn Mäerz 2019 d'Europäesch Unioun verléisst.







Facebook-Enquête iwwer russesch Fake-News



Facebook huet iwwerdeems agewëllegt, seng Enquête iwwert eng méiglech Beaflossung vu Russland beim Brexit auszebauen. Et geet ëm Internet-Aktivitéite virum Brexit-Referendum am Juni 2016 an der Parlamentswahl am Juni zejoert. Den zoustännege Gremium wëll wëssen, ob d'Internet Research Agency mat Sëtz zu Sankt Petersburg dru bedeelegt war, fir falsch Nouvellen ze verbreeden oder net.