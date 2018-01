Dat sot eng Regierungsspriecherin vu London um Donneschdeg.



Frankräich hat virun engem Sommet tëscht dem President Emmanuel Macron an der britescher Premierministesch Theresa May zu Sandhurst en Donneschdeg am Nomëtteg méi Finanzhëllef vu London gefrot, fir Flüchtlingen dovunner ofzehalen iwwert den Ärmelkanal a Groussbritannien ze kommen. Am Kader vun der Reunioun sollen déi al Accorden vum Touquet duerch gemeinsam Kontrollen ersat ginn. Et ass an engems och déi éischt offiziell Visitt vum franséische Staatschef op der Insel.



Fir London ass den neien Accord nom Brexit decisive well dann d'Aussegrenz duerch den Ärmelkanal leeft.



Den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU steet dann um Donneschdeg an der Mëttesstonn och am Mëttelpunkt vun enger Entrevue tëscht dem Premier Xavier Bettel an dem Chefnegociateur vun der EU Kommissioun, dem Michel Barnier, am Staatsministère.