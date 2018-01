D'Kommissioun soll och préiwen, wéi Pestiziden an der EU zougelooss ginn a wou méiglecherweis Feeler bei der wëssenschaftlecher Bewäertung laueren. 30 Deputéierter sollen 9 Méint an dëser Matière schaffen, mat der Optioun op eng Verlängerung.

An engem Communiqué begréisst de gréngen Europadeputéierten Claude Turmes d'Decisioun. Glyphosat war am November op EU-Niveau fir weider 5 Joer autoriséiert ginn.



