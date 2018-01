E Freideg huet d’Ambassadrice Maya Dobreva d’Prioritéite virgestallt, déi zesumme mat der EU Kommissioun an dem EU-Parlament ausgeschafft goufen.

© Jeannot Ries / RTL Télé Lëtzebuerg

Zanter 2007 Member vun der Europäescher Unioun, huet Bulgarien elo am Januar fir d’éischt a senger Geschicht d’Presidence vun der EU iwwerholl.

Eng Presidence ënnert dem Motto: Zesumme si mir staark.

Sécherheet, Solidaritéit a Stabilitéit sinn dann och d'Stéchwierder. Grad wéi Konsens, Kompetitivitéit a Kohäsioun. No Joren u Kris, soll déi nächst 6 Méint e grousse Wäert op d’Zukunft vun der Unioun, virop op d'Jugend geluecht ginn. D'Digital Economie bleift wieider eng Prioritéit.