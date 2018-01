Domadder huet déi britesch Premierministesch also och d'Offer vu Jean-Claude Juncker an Donald Tusk vun dëser Woch zeréckgewisen.

© afp (Archiv)

Et géif keen zweete Referendum iwwert en Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU ginn. D'Parlament hätt der Ëffentlechkeet d'Chance ginn fir ze wielen an déi hätt hir Decisioun geholl. An engems huet d'Theresa May betount "mir verloossen d'EU, awer net Europa".