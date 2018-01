© AFP

Et ass dëst eng Viraussetzung, fir dass d'Land weider Hëllefsmëttel ka kréien. Vertrieder vun der Währungsunioun hu sech am Virfeld optimistesch gewisen, dass Athen d'Objektiver vun de Creanciere gréisstendeels erfëllt an domat weider 6,7 Milliarden Euro kann iwwerwise kréien. Den drëtte Rettungsprogramm fir Griicheland an Héicht vu 86 Milliarden Euro leeft nach bis August.Ee weidere Punkt op der Agenda vun den Euro-Finanzminister ass d'Reform vun der Währungsunioun. Bis Juni sollen déi éischt Decisiounen um Dësch leien. Ob dëst méiglech ass, hänkt ënnert anerem dovun of, wéi laang et nach dauert bis d'Regierung an Däitschland steet.Um Ecofin Conseil ass Lëtzebuerg vertrueden duerch de Finanzminister Pierre Gramegna.Och zu Bréissel, kommen e Méindeg d'EU-Ausseminister beieneen, dorënner de Lëtzebuerger Diplomatiechef Jean Asselborn. Si gesi sech mam Palästinenserpresident Mahmud Abbas, fir iwwert d'Zukunft vum Noost-Friddensprozess ze beroden. Decisioun vun den USA, Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzeerkennen, hat zu heftege Protester vun de Palästinenser an an der arabescher Welt gefouert. D'EU wëll sech weiderhi staark maachen, fir eng Zwee-Staate-Léisung an den Abbas vun engem Cavalier Seul ofhalen.Am Virfeld vun der Reunioun hat de palästinenseschen Ausseminister schonn an engem Interview annoncéiert, dass sech de Mahmud Abbas e Méindeg fir déi voll diplomatesch Unerkennung vun engem palästinensesche Staat wëll staark maachen. Weider wëll hien d'EU opfuerderen, eng méi aktiv Roll an den Noost-Friddensefforten ze iwwerhuelen. D'Zäit vun der exklusiver Monopoliséierung vun den USA wier eriwwer, sou de palestinenseschen Ausseminister al-Malki.Ee weidere Sujet mat dem sech d'EU Ausseminister befaassen, ass weiderhin déi schwiereg politesch Situatioun a Libyen, souwéi d'Schicksal vun deenen Honnertdausende vu Flüchtlingen, déi sech vu Libyen aus op de Wee Direktioun Europa gemaach hunn.