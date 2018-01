© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Et wier eng Knachenaarbecht, déi hei am Land net genuch géif gemaach ginn, esou d’Viviane Reding. Ënnert anerem, wei et drëms goung, déi europäesch Bankenopsiicht op Lëtzebuerg ze kréien. Do wier een zu Lëtzebuerg eréischt erwächt, wéi et ze spéit war, sou d'Viviane Reding.

Déi national Chamber géif hir Aarbecht och net maachen an déi Regierungsaarbecht net genuch kontrolléieren. Si géif jo genee wësse wéi zu Bréissel den Hues leeft.



An allen Dossieren, wou e Lëtzebuerger Interessi dra läit, datt een do vun Ufank un, wou eng Iddi gebuer gëtt an der Kommissioun, Kontakt misst hu mat de Leit, déi déi Iddi weider entwéckelen. Dat soll dofir suergen, dass an deenen Texter, déi duerno erauskommen, näischt soll drastoen, wat Lëtzebuerg kéint schueden.



Dat wier awer leider am Fall vun der Bankenopsiicht net geschitt. Den Text deen elo um Dësch läit, krit een net méi riicht gebéit.





D’Chamber misst also besser kontrolléieren, wat d’Regierung mécht, esou nach d’Viviane Reding.

A wéi engem Wahlbezierk d'Viviane Reding bei den nächsten nationale Wahle Kandidat ass – ob Süden oder Zentrum -, do wollt si um Méindeg de Moien näischt derzou soen. Dat wär eng Decisioun vum Weiserot.



Nei EU-Dateschutz-Reform gëllt vu Mee un

Dem digitale Bannemaart an der EU geet et den Ament exzellent. D’Zil wier et awer an Zukunft dësen nach weider ze stäerken, seet d’CSV-Europadeputéiert Viviane Reding. Elo wier et wichteg d'Potential ze notzen a mat vill Engagement virun ze fueren, esou d’Viviane Reding. Dowéinst, soll vum Mee un och eng nei Dateschutz-Reform an der EU gëllen.





Déi 27 national Gesetzer ginn an Zukunft duerch een eenzegt an der EU ersat. E Gesetz, dat virun allem kleng a Mëttelbetriber hëllefe soll, hir Produiten a Servicer baussent hire Länner, méi einfach ze verkafen. Start-Up’en beispillsweis brauchen deemno sech net méi u Juristen ze halen, fir de Maart ze notzen. D’Zil wier et virun allem eng Basis ze hunn, betount d'CSV-Europadeputéiert, Viviane Reding.

Mat där neier Reform géif een d’Relatiounen no baussen verbesseren, esou d’Vivane Reding weider. Duerch déi nei Legislatioun ginn iwwregens och d’Donnéeë vun de Bierger besser geséchert.

Zënter dem leschte Joer brauch een am EU-Ausland awer och keng Zousazkäschte méi beim Telefonéieren ze bezuelen. An deem Kontext, gëtt et elo awer eng Anomalitéit. Dat well telefonéieren am Ausland méi bëlleg ass, ewéi an deem Land wou ee wunnt.

E weidere Problem bleift, datt d’USA ëmmer nees op perséinlech Donnéeën zougräifen, déi an Europa stockéiert sinn. An dat ouni den Accord vun der Justiz.

Vun 2021 u wäert den europäesche Parquet säi Sëtz zu Lëtzebuerg hunn. Domadder gëtt den Zentrum vun den europäesche Justizinstitutiounen zu Lëtzebuerg weider ausgebaut.