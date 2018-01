Dat sot hien zu Bréissel am Kader vun enger Entrevue mat der EU-Aussebeoptrachten Frederica Morgherini an den 28 EU-Ausseministeren. Bei de Gespréicher goung et awer och ëm d'Interlocuteuren, déi aktuell am Friddensprozess aktiv sinn. Den Ament sinn dat d’USA, d’Vereente Natiounen a Russland. Demnächst, soll ënnert anerem och Norwegen mathëllefen, betount d’Frederica Morgherini.





D'Frederica Morgherini



D’Zil wier et, Partner alleguerte ronderëm een Dësch ze kréien.