D'EZB steet, bedéngt duerch déi gutt Konjunkturdonnéeën, ënner Drock. Et gouf am Virfeld spekuléiert, dass d'Europäesch Zentralbank vun hirer aktueller extrem labberer Geldpolitik lass léisst. Donieft gouf awer och gefaart, dass een ze séiere Strategiewiessel an de staarken Euro, déi niddreg Inflatioun an der Eurozon weider drécke kéint.



No der éischter EZB-Sëtzung am neie Joer gouf et net vill Neies et bleift alles beim Alen. Et gi weider 30 Milliarden Euro de Mount iwwer Obligatiounskeef an de Marché gepompelt an dëst fir weider 9 Méint, d'Zënse bleiwen onverännert bei 0,0 Prozent a sollen, laut den Aussoe vun der Zentralbank, weider iwwert de September eraus esou bleiwen. An et gouf widderholl, dass de Liquiditéitsprogramm zu all Moment kéint verlängert oder erhéicht ginn, sollt dat fir néideg fonnt ginn.

Dëse Status Quo erkläert sech haaptsächlech doduerch, dass keng Inflatioun opkënnt. An dat dierft elo iwwer de staarken Euro och nach esou bleiwen. 14% huet d'Eenheetswährung eleng dëse Januar scho géint den Dollar gewonnen, op an der Spëtzt 1.2460.



Vum EZB-President Mario Draghi war et um Donneschdeg d'Ausso, datt seng Autoritéit dës nei Volatilitéit am Aen hätt, virun allem awer huet hie Grënn fir de staarken Euro genannt, an zwar engersäits verbessert Wirtschaftsbedingungen, dann eng nei Sensibilitéit vun de Marchéen fir der EZB hir modifizéiert Aussoen.



Ugeschwat op de schwaachen Dollar op där anerer Säit, huet hie ganz diplomatesch nach eng Kéier dat selwecht gesot, vu Währungskrich wollt hien näischt wëssen, an huet dobäi op de Communiqué um Enn vun der Weltbanksëtzung am Oktober verwisen, laut deem mat Devisencourse keng Competitioun soĺl gestéiert ginn.