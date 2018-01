Een Aktivist géint den Internet-Gigant Facebook (25.01.2018) Zanter Jore versicht een Éisträicher géint dat soziaalt Netzwierk Facebook virzegoen.

Ee Sträit, dee sech an d’Längt gezunn huet an en Donneschdeg eng weider Etappe um europäesche Geriichtshaff hei zu Lëtzebuerg erreecht huet. Konkret gehäit den Aktivist Max Schrems Facebook e Verstouss géint den Dateschutz vun de Cliente vir. Hien huet dowéinst Facebook och virun déi éisträichesch Geriichter gezunn. Ma den ieweschte Geriichtshaff do wollt wëssen op déi iwwerhaapt an der Affär tranchéiere kéinten, well Facebook säi Sëtz an Irland huet. Den europäesche Geriichtshaff seet op deem Punkt "JO".

De Max Schrems hat sech op d’EU-Recht vun de Konsumente beruff a sollt Recht kréien. Verbraucher kënnen an hirer Heemecht géint international Firme kloen, mussen also net an deem Land d'Plainte maachen, wou d’Firma hire Sëtz huet. Ma an dëser Affär goung et och drëms, ze kucken ob de Max Schrems Verbraucher wier oder net. Den Aktivist soll an den Ae vum Internet-Gigant nämlech säi Kont net nëmmen fir privat, mee och fir berufflech Zwecker genotzt hunn, an deemno net als Konsument ugesi ginn. Den europäesche Geriichtshaff gesäit dat aneschters.





Allerdéngs huet den europäesche Geriichtshaff en Donneschdeg de Moien och ënnerstrach, datt den Terme Client just individuell ka gesi ginn. Eng Sammelklo, wéi de Max Schrems déi envisagéiert huet, gëtt also net zougelooss.De Max Schrems war en Donneschdeg de Moien dann och beim Uerteel dobäi an huet sech an enger éischter Reaktioun zefridde gewisen. An Irland wieren d’Geriichtsprozeduren deier, déi normal Leit kéinten do net zu hirem Recht kommen, dofir wier d’Uerteel esou wichteg. Ma wat d‘Sammelklo ugeet, gesäit den Aktivist eng Gefor.Schonn 2015 hat de Max Schrems eng Affär an d’Rulle bruecht, wou den europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg tranchéiert huet an de Safe Harbour Accord tëscht den USA an der EU gekippt hat.