Minoritéitsproochen - De Reportage vum Bill Wirtz



Den Internet verännert de Gebrauch vun der Sprooch, dat ass och an der EU eng Diskussioun.En engem Interview mat dem EU-Onlinenooriichteportal Euractiv, huet déi Lëtzebuerger Europaparlamentarierin Viviane Reding vum Afloss vum Internet op sougenannte Minoritéitssprooche geschwat. An der Definitioun ass eng Minoritéitssprooch eng Sprooch, déi just vun engem Brochdeel vun der Bevëlkerung vun engem Staat geschwat gëtt. Fir d’Europäesch Unioun ass Lëtzebuergesch sécher een Deel dovun, dorënner och well et net als offiziell EU-Sprooch unerkannt ass.D’Viviane Reding seet an hirem Interview, dass d’Evolutioun, dass Minoritéitssproochen hire Wee an de World Wide Web fonnt eng ganz interessant wier, an dass Lëtzebuergesch doduerch eng besser Zukunft als Sprooch hätt. D’LSAP Europaparlamentarierin a fréier Educatiounsministesch Mady Delvaux bestätegt dat, mä besteet awer drop, dass dominant Sproochen essentiel bleiwen.Minoritéitssprooche kéinten net garantéieren, dass een en Accès zu allem hätt... sou z.B. zum Internet.D’Viviane Reding seet an hirem Interview mat Euractiv och, dass d’Europäesch Unioun méi maache misst fir Minoritéitssproochen ze ënnerstëtzen, dorënner och andeems Internet-Domains accessibel ginn, déi Zeechen wéi den “é” erlaben.Op institutionellem Niveau ass eng Valoriséierung vun der Lëtzebuerger Sprooch een anert Beispill. Den Educatiounsminister Claude Meisch hat am Oktober 2016 behaapt, dass d’Regierung sech dofir géing asetzen, fir Lëtzebuergesch unerkennen ze loossen. D’Mady Delvaux ass domat net d’accord. Well wa Lëtzebuergesch eng offiziell Sprooch géif ginn, misst een zu Lëtzebuerg och all d'Texter op Lëtzebuergesch schreiwen. D'Mady Delvaux zweiwelt drun, dass de finanziellen an intellektuellen Effort deen dofir misst gemaach ginn, sech rentéiere géif.Unerkennung oder net, de Wëllen zu Bréissel schéngt do ze sinn, fir méi fir d’Minoritéitssproochen ze maachen.