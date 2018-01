Internat.: Am meeschte gelies

Dat huet den europäesche Geriichtshaff hei zu Lëtzebuerg decidéiert.

Hannergrond vun dësem Uerteel war d’Flucht vun engem Nigerianer an Ungarn. Deen hat uginn a senger Heemecht wéinst senger homosexueller Orientatioun verfollegt ze ginn. An Ungarn wollt hien Asyl ufroen, ma d’Autoritéite wollten, datt de Mann e psychlogeschen Test mécht, fir seng Homosexualitéit ze beweisen, erkläert de Gilles Despeux, Attaché de Presse beim europäesche Geriichtshaff.

Den Europäesche Geriichtshaff argumentéiert, datt och wann d’Persoun déi Asyl ufreet, averstane war, esou een Test matzemaachen, kéint ee net vun Zoustëmmung schwätzen, well d’Persoun engem enormen Drock ausgesat gewiescht wier. Den Test wier och net fiabel.

Donieft ass d‘Expertise disproportionéiert par Rapport zu de Grondrechter. An de leschte Volet gesäit de Respekt vun der Privatsphär a Gefor, well et sech hei ëm eppes ganz intimes handelt.

An Ungarn heescht dat elo, datt d’Riichter mussen tranchéieren, ob de Refus op Asyl annuléiert gëtt oder net, an d’Prozedur nees ugefange gëtt oder net.