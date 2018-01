© AFP

Dat russescht Militär géing wéi et schéngt den Internet als neit Asazgebitt notzen, schreift de Sécherheetskommissär Sir Julian King an der Zeitung "Die Welt". Et géing kaum en Zweiwel bestoen, datt et sech ëm eng vun der Regierung gestäipten, pro-russesch Desinformatiounscampagne géif handelen. Dobäi géife Falschinformatiounen als Waff agesat ginn, fir d'Verhale vun enger grousser Zuel vu Mënschen ze manipuléieren.