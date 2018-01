D'Mëllechpräisser sinn zanter méi laangem an enger Kris, an elo wou Besserung a Siicht ass, bleift d'EU op ronn 400,000 Tonne Mëllechpolver sëtzen.

An engem Lager am Oste vun der Belsch sti Rei iwwer Rei, op am Ganzen 10.000 Quadratmeter, honnertdausende Säck Mëllechpolver. An dat ass just een Deel. Zanter Juli 2015 huet d'EU nämlech grouss Quantitéite Polver kaaft, fir déi d'Präisser nees ze stabiliséieren, déi staark gefall waren.



Wann d'Unioun de Mëllechpolver elo bëlleg verkeeft, riskéiert se den turbulente Marché nees ze destabiliséieren. Dëse Problem ass och e Méindeg um Ordre du Jour beim Treffe vun den EU-Agrarminister zu Bréissel.