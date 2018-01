© Frank Elsen/RTL

Domadder wäerten d'EU-Memberstaaten ee Mechanismus kréien, fir sech besser géint Cyberattacken ze protegéieren. An deem Kontext, wäerten déi 28 an Zukunft méi enk matenee kooperéieren.





Cybersécherheet an der EU/Reportage Frank Elsen



Dat, fir gemeinsam Solutiounen ze fannen an déi wichtegst Operateuren, zum Beispill an de Beräicher vun der Medezin an dem Transport z’informéieren. Dës Operateure mussen dann och eng Rëtsch Mesuren ëmsetzen. An Zukunft wëll d'Kommissioun awer och een Zertifizéierungs-System an d'Liewe ruffen.

Duerch déi nei Reform wäert awer och d’Enisa, déi europäesch Agence fir Cybersécherheet, gestäerkt ginn, déi ebe méi Kompetenze kritt. D’Cyberattacke kaschten d'Weltwirtschaft all Joers eng 400 Milliarden Euro. Wat d’Cybersécherheet zu Lëtzebuerg betrëfft, wier de Grand-Duché aktuell gutt opgestallt, seet de Pascal Steichen, CEO vu Security Made In.

Eng 200.000 Computeren a méi ewéi 150 Länner goufen zejoert am Mee mam Erpressungstrojaner “Wanna Cry” infizéiert. Lëtzebuerg war deemools verschount bliwwen. 2017 goufen hei am Land awer eng 2.000 Ransomware-Attacken gezielt.

Iwwregens ass 2015 d’Zuel vun de Cyberattacken an der EU ëm 38 Prozent geklommen.