Rouzäiten Camionen Rouzäiten Camionen Interview Georges Bach



D'Europäesch Unioun reforméiert, als Deel vum Mobilitéitspak, d’Rouzäite vu Camionschaufferen. De Bill Wirtz huet zu Bréissel mam Georges Bach iwwer seng Bedenke geschwat.Am Joer 2006 huet d’Europäesch Unioun d'Reegele fir d’Rouzäite vu Camionschauffere festgesat, déi an all Memberland gëllen. Dorënner ass zum Beispill, dass d'Chaufferen net méi wéi 9 Stonnen den Dag fueren dierfen, dass se 11 Stonnen den Dag raschte mussen, oder se kuerz Pausen no méi 4,5 Stonne Faart maache mussen. Dat sinn allgemeng Reegelen, déi all hir individuell Ausnamen hunn.De Lëtzebuerger Europaparlamentarier Georges Bach, deen och am Transportcomité sëtzt, seet, dass et awer virun allem un der Ëmsetzung happert. Net an all Land wieren d'Reegelen déi selwecht.Déi eenzel Dokumenter muss een deelweis mat u Bord hunn, dat heescht de Chauffer muss déi zum Deel kënne virweisen. Déi sinn ënnerschiddlech, wann een elo an Däitschland fiert, muss een déi an déi Dokumenter bei sech hunn. A Frankräich ass et erëm anescht a wann mer an d'Belsch fueren, ass et erëm anescht. D'Conditions de Vie vum Chauffer, dat heescht engersäits a verschiddene Länner däerf en an der Kabinn schlofen während engem verlängerte Weekend, an anere Länner däerf en dat net. Den Transport ass eppes europawäites, grenziwwerschreidend an do kann een net, wann een elo vu Stockholm op Madrid an duerch 4-5 Länner fiert, permanent eng aner Legislatioun mussen uwenden.D’Rouzäiten, déi 2006 decidéiert gi wieren, déi wiere gutt. Mat den neie Propositiounen huet de Georges Bach awer Problemer.Wat elo déi nei Propositioun fir d'Kommissioun ugeet, dat heescht si wëllen dat vereenbare mat deene Chaufferen, déi méi dacks a méi laang kéinten an hiert Heemechtsland fueren. Doduerch wëlle se natierlech e puer Phasen, wou se kënne fueren méi no beieneen bréngen, méi kompriméieren. Dat heescht méi fueren, fir herno méi laang doheem ze sinn. An dat gëtt vu verschidde Säiten als ee méiglecherweis Risikofacteur ugesinn an dofir ass de Georges Bach och generell net mat där Approche d'accord, dat heescht, hie well d'Lenkzäiten an d'Rouzäiten beloosse wéi se am Moment sinn.D’Reform vun de Rouzäiten ass just eng vu ville Mesuren, déi am Mobilitéitspak enthale sinn. Dass amplaz eenzel Mesuren, hei vill verschidde Reegelen an ee grousse Pak geheit ginn, gesäit de Georges Bach och skeptesch. D’Europäesch Komissioun kéint de Parlamentarier esou « Sujeten ënnerjubelen ». Ob de Georges Bach fir de Pak stëmmt, decidéiert hien eréischt dann, wann alles um Dësch läit, an der Hoffnung, dass seng Kritike Gehéier fannen.