Duerfen d'Zeugen Jehovas perséinlech Donnéeën notéieren? (01.02.2018) Jidderee kennt se: d'Zeugen Jehovas, déi bei d'Leit Heem schelle kommen, fir si vun hirem Glawen z'iwwerzeegen.

Déi finnesch Dateschutzkommissioun hat den Zeugen Jehovas verbueden, Donnéeën iwwert d'Leit, bei déi se schelle ginn, ze notéieren. Mam Argument, dat géif den Dateschutzrichtlinnen net entspriechen, d'Leit wäre weder informéiert, wat notéiert géif ginn, nach wat mat hiren Donnéeë géif geschéien.Den Europäesche Geriichtshaff muss elo klären, ob et sech ëm privat Notizen handelt, wéi d'Zeugen Jehovas soen, oder ëm eng organiséiert Aktivitéit, déi dann ënnert Dateschutz-Direktive fält. D'Conclusioune vum avocat général si kloer. Him no wier d'Zil vun den Zeugen Jehovas ganz kloer, d'Zuel vun hiren Unhänger z'erhéijen, dat eben doduerch, dass si un d'Diere schelle ginn. D'Membere vun der Communautéit géife ganz konkret Instruktioune kréien, ewéi a wat fir eng Notte si ze huelen hunn, deemno wier d'Communautéit am Ganze responsabel fir d'Notten, déi hir Memberen huelen.Sollten d'Riichter sech an hirem Arrêt dëse Conclusiounen uschléissen, dierft d'Aarbecht vun den Zeugen Jehovas méi genee observéiert ginn.