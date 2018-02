Déi britesch Premierministesch Theresa May schléisst fir d'Zäit nom Bexit all Zort vun Zollunioun mat der EU aus.

An der Lescht war a Medien driwwer spekuléiert ginn, datt Groussbritannien wéilt eng Deel-Memberschaft an der Zollunioun ustriewen.



D'Pro-Brexit-Leit an der Konservativer Partei maachen den Ament wéi et heescht staarken Drock op d'Regierungscheffin.

Um Méindeg gëtt iwwerdeems den EU-Negociateur Michel Barnier fir Gespréicher zu London empfaangen.