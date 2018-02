Europadeputéiert:"Firewall" tëscht Freeport an Douane (05.02.2018) Am Dezember 2018 hat d’PANA-Enquête-Kommissioun vum Europaparlament hire Rapport iwwert d‘Steier-Paradäiser ugeholl.

An deem Rapport goufe Bedenken iwwert déi sougenannten Fräihäfen an Europa zum Ausdréck bruecht. Um Méindeg war eng Delegatioun vu Stroossbuerg op Visite am Freeport hei zu Lëtzebuerg.

De Site um Sennengerbierg gouf vun direkt e puer Europa-Deputéierte besicht a si krute vum Freeport-President Robert Goebbels d’Aufgaben vun der Bedreiwer-Firma erkläert.



Satisfaktioun gouf et fir d’Delegatioun um Enn allerdéngs keng: Wann ee sech wëll ukucke kommen, wéi sou e Freeport eigentlech funktionéiert an een awer just erkläert kritt, dass de Bedreiwer just lapidar Enregistrementer mécht vun deem, wat erakënnt a wat erausgeet, dann kann een als Europa-Parlamentarier net ganz zefridde sinn, sou de Bilan no der Visitt. Hei géif vun enger privater Entreprise een Espace verlount, deen awer keng Verantwortung géing huelen, fir dat, wat an deem Raum geschitt.

Zwar wier d’Securitéit um Site beim Cargo-Center wierklech beandrockend, mä ausser, dass ee gewise krut, dass d’Douane d’Comptabilitéit vun In- an Outcome mécht, gouf et net vill Explikatiounen.

Eng "Firewall" tëscht Douane a Freeport, dat kléngt net wierklech berouegend an der Lutte géint méigleche Blanchiment, fannen d'Europadeputéiert weider.

Fir de gréngen Europadeputéierten Sven Giegold aus Däitschland bleiwen op alle Fall och nach Onkloerheeten, déi ee mat der Douane an den aneren zoustännegen Autoritéiten wëll klären.



Eng 100%eg Sécherheet géif et ni ginn, sot de Freeport-President Robert Goebbels ofschléissend. All Transaktioun am Freeport géif awer a voller Transparenz gemaach ginn.