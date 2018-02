© AFP

D'Recettë sinn am Verglach mam November ëm 1,1 Prozent zeréckgaangen. Op déi ganz EU gekuckt war et ee Réckgang vun 1 Prozent. Am November dogéint waren d'Recetten nach ëm 2 respektiv 2,1% geklommen.



Eurostat no, huet den Eenzelhandel hei am Land géintiwwer dem November am Dezember e Minus vun 6,2 Prozent notéiert.



D'Etüd hält fest, datt d'Leit allgemeng manner Liewensmëttel, Gedrénks an Tubaksproduite kaf hunn. Hei war et EU-wäit e Réckgang vun 0,7%. Am Verglach mam Dezember 2016 huet den Eenzelhandel an der Eurozon dogéint e Plus vun 1,9% notéiert. EU-wäit waren et souguer 2,4%.



Just op Lëtzebuerg gekuckt, ass et e Minus vun 20,7 Prozent géintiwwer dem Dezember zejoert.