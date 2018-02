D'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini an den zoustännege Kommissär Johannes Hahn stellen zu Stroossbuerg eng nei Westbalkan-Strategie vir.

Déi nei Westbalkan-Strategie soll de Länner aus der Regioun vum fréiere Jugoslawien bis d'Joer 2025 de Wee fräi maache fir Member vun der EU ze ginn.Als Favoritte gesinn d'Komissioun Serbien a Montenegro. Offiziell Bäitrëttskandidate sinn och scho Mazedonien an Albanien. De Kosovo a Bosnien-Herzegowina gi vun der EU als potentiell Kandidate gefouert. Allerdéngs mussen d'EU-Staaten eestëmmeg dofir sinn, dass nei Memberen an d'Unioun opgeholl ginn.D'Westbalkan-Strategie vun der Kommissioun ass och als Äntwert ze gesinn op déi russesch Initiativen, politeschen Afloss an der Regioun ze gewannen, souwéi den ëmmer méi grousse wirtschaftlechen Engagement vu China.