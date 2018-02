Parlament stëmmt géint Transnational Lëschten (07.02.2018) Mat grousser Majoritéit huet sech d'EU-Parlament zu Stroossbuerg fir d'Bäibehale vum Spëtzekandidaten-System bei den nächsten Europawahlen ausgeschwat.

Domadder ass d'Méiglechkeet fir déi transnational Lëschte vum Dësch.





An der Praxis hätten europäesch Parteien hir Lëschte mat Kandidaten aus verschiddenen EU-Länner opgestallt an d'Bierger eng vun hiren zwou Stëmmen ofginn. Mat der 2. Stëmm hätte se dann ee Politiker aus hirem Heemechtsland gewielt.



D'Spëtzekandidate vun den europäesche Parteien hätten deemno a ganz Europa kéinte gewielt ginn. Eng Iddi, déi virun allem vum franséische President Emmanuel Macron koum. Ma e Mëttwoch huet d'EU-Parlament ebe géint dëse Mechanismus gestëmmt. Virun allem d'EVP. Eppes wat den DP-Europadeputéierten Charles Goerens bedauert, well transnational Lëschten e Virdeel sinn.

Transnational Lëschten hätten nämlech méi Europa a méi Kloerheet an d'Wahle bruecht, soen déi Gréng an den Europadeputéierte Claude Turmes.

Mam Jean-Claude Juncker an dem Martin Schulz haten déi grouss Parteien am EU-Parlament 2014, fir déi éischte Kéier Spëtzekandidaten opgestallt. Dat fir méi Wieler, fir Europa ze begeeschteren. Den EU-Kommissiounspresident misst an Zukunft awer direkt vun de Bierger kënne gewielt ginn, seet den CSV-Europadeputéierte Frank Engel.

Wann de Vote am Parlament ugeholl gewiescht gi wier, hätten d'Staats-a Regierungschefen awer nach unanim missten ofstëmmen. Duerch de Brexit ginn am Parlament an Zukunft eng 73 Sëtzer fräi. 27 vun deenen 73 Sëtzer ginn deemno un aner Staate verdeelt.



An zwou Woche beroden d’Staats- a Regierungscheffen ënner anerem iwwer d'Thema Spëtzekandidat zu Bréissel. Stroossbuerg huet hinnen um Mëttwoch een Dar "transnational Lëschten" selwer aus dem Fouss gezunn.