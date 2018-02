D'EU-Parlamant verlaangt vun der EU-Kommissioun, datt se iwwerpréift, op d'Ëmstelle vun der Zäit, am Hallef-jores-takt, nach adequat ass.

D'Géigner vum Geréckels un den Auere weisen op gesondheetlech Stéierunge bei Mënschen an Déieren him.



Déi zoustänneg Verkéierskommissioun verlaangt souguer fir d'Summerzäit ganz ofzeschafen, déi Initiativ hat awer am Parlament keng Majoritéit fonnt.

D'Zäitëmstellung war 1980 agefouert ginn. Zënter hir ginn d'Aueren am Fréijoer ëm Stonn no vir gestallt.





Pressecommuniqué

Parlament fordert sorgfältige Beurteilung der halbjährlichen Zeitumstellung Die Abgeordneten fordern in einer am Donnerstag angenommenen Entschließung eine gründliche Bewertung der aktuellen halbjährlichen Zeitumstellung und eine eventuelle Überarbeitung der Regeln.