Zanter elo schonn 9 Joer gëtt um 11. Februar den europäeschen Dag vum 112, der uniformer Noutruff-Nummer a ganz Europa, gefeiert. Zil ass et, weiderhin de Public ze sensibiliséieren iwwert d'Thematik vun engem Appell beim Noutruff. Net seele kann esou een nämlech iwwer Liewen an Doud entscheeden.Hei zu Lëtzebuerg gëllt den 112 als eenzeg Noutruff-Nummer schonn zanter 1993. Am Laf vun 2017 ass en net manner wéi 262.706 Mol ugeruff ginn, dat heescht 720 Mol an der Moyenne pro Dag. Doraus sinn ëmmerhi 64.162 reell Rettungs-Interventiounen entstanen.An der Zentral, déi 24 Stonnen op 24, 7 Deeg op 7 besat ass, schaffe permanent 5 Leit an ee Chef de service um Hörer.Wann een elo Zeie vun engem Accident ass oder selwer betraff ass, ass et wichteg, der Persoun um 112 dräi kruzial Froe sou präzis wéi méiglech ze beäntweren, nämlech:Wichteg sinn des Indikatiounen fir den adequaten a séieren Oflaf vum Rettungsservice a fir dass d'Equippen noutfalls séier op d'Plaz kommen. Hänkt also net direkt an, mä beäntwert dem Operateur seng Froen alleguerten!Wann ee se huet, kann een och déi genee GPS-Koordinaten duerchginn.Eng speziell Lokalisatiouns-App wäert och nach am Laf vun dësem Joer erauskommen. Si gëtt vum Staat ausgeschafft a kann de Rettungsequippen dann den direkte Wee bei een uweisen.Onnéideg ze soen, dass e Mëssbrauch vum 112 eng Plainte kann no sech zéien.