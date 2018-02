Zanter dem éischte Januar huet d'Kommissioun géint Rassismus an Intoleranz vum Europa-Rot e Lëtzebuerger President, de Jean-Paul Lehners.

Zënter dem éischte Januar ass de Lëtzebuergeschen Historiker a Mënscherechtsexpert, Jean-Paul Lehners, President vun där Kommissioun. Hien ass och Professer vun der Unesco-Chaire vun de Mënscherechter op der Uni Lëtzebuerg a Vice-President vun der humanitärer ONG, CARE. D'Missioun vun der Kommissioun: d'Protektioun vun de Mënscherechter, wéi se an der Europäescher Mënscherechtskonventioun festgehale sinn.De Bureau vun der ECRI kënnt zesummen, fir d'Plenière ze preparéieren an iwwert Themen ze schwätzen, déi dat Joer behandelt ginn. A 47 Länner mécht d'ECRI Lännerrapporten. 2 Rapporteure féiere Gespréicher mat Ministèren, mat Institutiounen, déi sech mat Mënscherechter beschäftegen a mat ONG'en.Zwou vun de 14 Recommandatioune vum lescht Monitoring-Zyklus solle vun der Lëtzebuerger Regierung prioritär behandelt ginn: d'Ëmsetzung vun engem nationalen Aktiounsplang fir Integratioun an och d'Adoptioun vun engem spezielle Gesetz fir d'Unerkennung vun Transgender-Persounen.